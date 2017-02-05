Ребята из Коми стали призерами конкурса открыток РДШ

Четверо ребят из республики стали призерами конкурса открыток, организованного Российским движением школьников. По условиям нужно было нарисовать поздравительную открытку к любому из следующих праздников: «Развиваюсь вместе с РДШ», Новый Год и Рождество, «День защитника Отечества», 8 марта, 9 мая, «День защиты детей», «День семьи, любви и верности», «День знаний», «День учителя» и «День народного единства».

Всего на конкурс пришло более 500 ярких открыток, посвященных самым разным праздникам в нашей стране. Школьники из Коми прислали на конкурс около 40 работ.

Эксперты по творческому направлению – сотрудники Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» определились с победителями. В их числе оказались открытки из Сыктывкара и Объячево.

Твоя Параллель