Школьники Пажги собираются обустроить экотропу и развивать в селе спорт

Сегодня в 15:00 стартует второй этап Школы молодёжного актива в Пажгинской школы. Ребят ждут мастер-классы на темы: «Эффективная презентация», «Публичное выступление»,

«Управление временем». Педагог-психолог школы проведет с ребятами тренинг на сплочение.

Накануне школьный актив очень хорошо потрудился. В разработке уже три проекта, направленные на решение важных проблем села.

— проект — «ЭКОПажга», в рамках которого планируется начать обустройство экотропы в Пажге, организовать ряд мероприятий по ответственному обращению с бытовыми отходами и вести разъяснительную работу среди населения.

— проект — «Программа развития спорта в с/п Пажга до 2020 года». Это долгосрочный проект, который направлен на восстановление и реконструкция существующих спортивных объектов, а также предложения по строительству новых. Программа ориентирована на все категории граждан.

— проект — «Возрождение школьной газеты «Мир Юности». Очень интересный и значимый проект, направленный на развитие журналистской деятельности. Планируется комплексная подготовка юных журналистов, которые будут заниматься освещением жизни школы и села, а также развитием групп в социальных сетях.

По сообщению Молодежного совета Пажги