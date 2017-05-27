Школьники Пажги узнали про «Чистое село»

26 мая на базе Пажгинской школы прошла «Экологическая вахта». Организатором акции выступил Республиканский центр экологического образования по инициативе администрации сельского поселения «Пажга» и Коми регионального отделения Российского союза сельской молодежи в рамках реализации Всероссийской экологической акции «Чистое село».

В ходе экологической вахты были проведены мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста, а также для жителей села, в том числе – экскурсия «Обитатели минизоопарка», выставка-продажа комнатных растений, участие в мастер-классах: «Береста. Украшение из природного материала», «Вторая жизнь отходов», познавательные занятия на станциях.

В очередной раз в экологической вахте приняли участие специалисты Филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Республики Коми», на этот раз станция называлась «Мониторинг лесов». Инженеры-лесопатологи рассказали о государственном лесопатологическом мониторинге, проводимом в лесном фонде республики, и об основах профессии лесопатолог.

Каждой группе школьников было продемонстрировано оборудование, используемое в профессиональной деятельности при проведении натурных работ по государственному лесопатологическому мониторингу: мерная вилка для измерения диаметра дерева, высотомер, дальномер, бинокль, GPS-навигатор и возрастной бурав для определения возраста деревьев.

Инженеры отдела «Коми лесосеменная станция» — «ЦЗЛ Республики Коми» рассказали о работе в рамках выполнения государственного мониторинга воспроизводства лесов Республики Коми, показали ребятам семена древесных пород, объяснили, как происходит сбор семенного сырья в республике, проводится проверка показателей качества семян лесных растений, познакомили с методами восстановления лесных древостоев на вырубках и гарях, способах выращивания посадочного материала в питомниках.

Заместитель председателя КРО РССМ, глава сельского поселения «Пажга» Александр Ермолин обсудил со старшеклассниками экологические проблемы села и пути их решения. Он рассказал ребятам о реализуемой Всероссийской молодежной экологической акции «Чистое село», проводимой при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и в соответствии с Указом Президента Российский Федерации от 5 января 2016 года «О проведении в 2017 году Года экологии». Акция проводится с целью воспитания экологической культуры у молодежи и направлена на привлечение внимания молодежи к проблемам экологии; ее приобщение к решению экологических проблем своей малой Родины. Кроме того, проект «Чистое село» поспособствует развитию навыков природоохранного поведения в быту и выявлению несанкционированных свалок на территории нашей страны.

За участие и работу в группах ребята получили памятные сувениры.