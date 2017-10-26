Школьники Сыктывкара проводят акцию «Шкатулка мужества»

￼Лидеры Совета волонтёров «Горящие душой» объединения «Беспокойные сердца» школы №36 Сыктывкара призывают всех принять участие в акции «Шкатулка мужества», чтобы помочь детям, попавшим в травматологическое отделение Детской республиканской больницы.

￼Что такое «Шкатулка мужества»? Обычный сундучок с игрушками. Врач предложит ребенку выбрать любую игрушку из сундучка, если тот не станет плакать или чуть-чуть потерпит. А пока маленький пациент рассматривает содержимое шкатулки и выбирает презент, неприятная процедура может уже закончиться. ￼

В итоге ребенок чувствует себя победителем, героем и уносит из операционной или процедурной трофей – честно заслуженную игрушку.

Чтобы наполнить «Шкатулку», необходимо принести новые небольшие игрушки, пазлы, бижутерию, заколки, блокноты, ластики или ручки.

«Мы соберем нашу «Шкатулку мужества» и совершим доброе дело, принеся радость детям! И призываем всех неравнодушных ребят принять участие в этой акции», — говорят организаторы.

Юлия Зезегова

Фото Кристины Миллер