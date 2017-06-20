Старшеклассники Печоры и Сосногорска стали лучшими эколидерами федеральной акции «Сделаем вместе»

Федеральный штаб Всероссийской экологический акции партии «Единая Россия» «Сделаем вместе!» определил победителей в номинации «Эколидер». В рамках конкурса в Республике Коми 97 активистов (старшеклассников) проводили экологические уроки, круглые столы, викторины, мастер-классы и т.д. По итогам проведенных мероприятий школьники составляли презентации и отчеты.

От нашего региона победителями федерального этапа стали два человека: Мария Дубинина («СОШ №4», г. Сосногорск, 10 класс) и Татьяна Саенко («Гимназия № 1», г. Печора, 9 класс). Школьницы смогут стать участниками специальной экологической смены в международном лагере «Артек».

Месяцем ранее был подведен итог конкурса на лучший экологический плакат. Им признано творение Анны Чижиковой, ученицы 7 «А» класса Войвожской школы Сосногорского района. Как победитель в этой номинации, Анна Чижикова уже участвует в профильной смене детского центра «Орленок».

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в акции «Сделаем вместе», пожелать также активно в будущем участвовать в экологических мероприятиях, продолжать защищать природу нашего региона. В этом году партийную акцию можно смело назвать одной из самых крупных, которые когда-либо проходили в Республике Коми. Нам удалось задействовать большую часть школ нашего региона, объединить ребят, которым действительно близки проблемы экологии. И сегодня юные экозащитники не только сами участвуют в мероприятиях, но и проводят их для своих младших товарищей, тем самым прививая им любовь и уважение к окружающей среде, формируя ответственное отношение к природе», — отметила руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Ольга Сычугова.

Акция прошла в 85 субъектах Российской Федерации. В Республике Коми в ней приняли участие 199 образовательных учреждений региона, было создано 109 экоплакатов, проведен 201 экоурок, всего в мероприятиях было задействовано почти 10 тысяч человек.

По сообщению пресс-службы «Единой России»