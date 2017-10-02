Студенты из Коми могут рассказать о семейных традициях и победить в конкурсе

Поучаствовать можно в двух состязаниях федерального уровня. Конкурс «Моя родословная» проводится по следующим номинациям: «Семейная летопись», «Наша дружная семья», «Семейная находка», «Моя семья в истории России», «Мои прадед, дед, отец и я».

В рамках конкурса «А у нас в семье традиция…» такие номинации: «Правила счастливой семейной жизни в инфографике и фотографии», «Семейное литературно-художественное творчество, семейные любительские театры», «Семейное декоративно-прикладное творчество», «Семейный туризм и здоровый образ жизни» и «Семейное ремесло».

Минобраз Коми сообщает о сроках и этапах проведения обоих конкурсов:

С 15 августа по 10 ноября 2017 года – прием заявок и конкурсных материалов;

С 11 ноября по 17 ноября 2017 года – работа экспертной группы;

С 18 ноября по 30 ноября 2017 года – подведение итогов, публикация списков победителей, награждение победителей в конкурсах.

В конкурсе могут принять участие студенты, молодые преподаватели и аспиранты высших учебных заведений России, направив заявку и конкурсную работу на электронную почту vospitanye@inbox.ru