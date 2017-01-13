Студсоветы Коми ждет перепись

Команды Ассоциации студенческих объединений России и Российского союза молодежи Республики Коми запускают перепись студенческих советов. Участниками проекта станут все профессиональные учебные заведения Республики, а их более 25.

Работа с таким важным проектом была доверена студентам Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. Именно этот вуз не раз признавался лучшим в различных областях студенческого самоуправления на всероссийских площадках.

Уже 16 января пройдет презентация переписи всем студсоветам ссузов и директорам учреждений среднего профессионального образования. Руководителем проекта выступает заместитель председателя Коми регионального отделения РСМ Сергей Тяпкин.

«Мониторинг позволит сформировать картину студенческого самоуправления в организациях среднего профессионального образования. Это необходимо для формирования стратегии развития cтуденческого самоуправления в Республике Коми, выявления тех проблем, с которыми сталкиваются учащиеся и их решение. Немаловажным для нас является популяризация деятельности органов студенческого самоуправления, в том числе советов обучающихся», – отмечает председатель АСО России в Республике Коми Яна Вершинина.

Активисты отмечают, что Министерство образования и молодёжной политики республики Коми активно поддерживает развитие программ АСО и РСМ. Это позволит реализовать проект в более короткие сроки и перейти к составлению стратегии развития студенческого самоуправления в республике Коми.