В Сыктывкаре партизанен нихт капитулирен

Сегодня молодежь Сыктывкара вновь погрузилась в квест, который назывался «1942. Партизанскими тропами». Команды на пару часов действительно почувствовали себя настоящими партизанами.

Как сообщают организаторы акции, Волонтеры Победы Сыктывкара, несмотря на дождик, участники проходили испытания и добывали карты, немецких офицеров, технику, документы и чертежи, узнали о героях-партизанах Великой Отечественной войны.

Наибольшее количество баллов на каждой станции удалось набрать команде «Нодья». Победителям вручили памятные значки, сертификат на вкусный пирог и диплом за 1 место.

Отдельное спасибо организаторы обратили волонтерам, настоящим командирам партизанских отрядов, которые прошли много испытаний, в том числе погодой.