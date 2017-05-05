Сыктывкарские студенты с ножами вышли на борьбу с уличной рекламой

Мэрия Сыктывкара поддержала главного архитектора города Владимира Рунга и намерена претворить в жизнь новую концепцию размещения рекламы. Суть ее в том, чтобы упорядочить рекламу, убрать из центра города все крупноформатные объявления и билборды. Первым шагом к выполнению задумки стала очистка улиц от рекламных объявлений.

Сегодня встретить бумажки с коммерческой информацией можно везде: ими обклеены столбы, деревья, фасады зданий. Все это портит внешний вид города, поэтому 4 мая активисты из студенческих отрядов решили своими силами помочь мэрии в решении этой проблемы.

Приурочили свой рейд студотрядовцы к празднованию 9 мая. 15 бойцов прошлись по главной улице Сыктывкара – Коммунистической, срывая попадавшиеся им в пути объявления. Легкая, на первый взгляд, задача оказалась весьма трудновыполнимой. Реклама, прикрепленная с помощью специального клея, оказалась настолько прочной, что далеко не все объявления можно было сорвать голыми руками. Приходилось пользоваться ножами, ножницами и шпателями.

— Студенческие отряды решили не оставаться в стороне от очистки города к празднованию 9 мая. Мы решили поддержать предложенную Владимиром Рунгом концепцию по избавлению города от назойливой рекламы. Хочется собственным примером показать, что любой житель города может сделать Сыктывкар лучше. Главное не отсиживаться дома, а выйти на улицу и действительно что-то сделать. Скоро праздник, и хочется, чтоб внешний вид города соответствовал общему праздничному настроению, — рассказала лидер инициативной группы Светлана Рассыхаева.

Валерия Марухно

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