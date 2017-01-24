Сыктывкарскую молодежь ждет месяц квестов и военных конкурсов

24.01.2017   // Акции   0
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Во Дворце творчества детей и учащейся молодежи состоялось открытие месячника спортивно-патриотической работы. Вплоть до Дня защитника Отечества школьники и студенты Сыктывкара будут участвовать в конкурсах, различных акциях, уроках мужества и встречах с ветеранами.

Уже на подходе стало понятно, что месячник в этом году будет с уклоном в военную тематику: на площадке перед Дворцом стояли военные грузовики. Действительно, его решили посвятить 90-летию ДОСААФ.

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Открывавший церемонию военный комиссар города Игорь Безручко доложил, что месячник проводится уже несколько лет. И это не просто соревнование команд учебных заведений, а дань ветеранам.

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Под торжественную музыку, исполненную оркестром сыктывкарской войсковой части Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, на сцену внесли флаги Российской Федерации, Республики Коми и ДОСААФ.

Глава Совета Сыктывкара Валерий Козлов поздравил с началом месячника, который традиционно проходит в преддверии Дня защитника Отечества, и поблагодарил ветеранов, которые своим примером показывают, как надо Родину любить.

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Благодарность от и.о.руководителя сыктывкарской администрации Владимира Голдина заслужило ДОСААФ, которое правильно воспитывает молодежь.

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Исполняющий обязанности руководителя ДОСААФ Коми Эдуард Мостовой вручил памятные медали 90-летия общества В.Голдину, В.Козлову, а также заместителю руководителя сыктывкарской администрации Анне Ручке, военкому города И.Безручко, председателю городского совета ветеранов Владимиру Пыстину и начальнику сыктывкарской школы ДОСААФ Виктору Олохову.

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Перед старшеклассниками с небольшой речью выступил участник Великой Отечественной войны Николай Рочев. Он рассказал, как сто лет назад наша армия выгнала со своей территории интервентов, и отметил, что на каждом месячнике ребята показывают хорошую подготовку.

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После официальной части гости прошли в фойе. Там расположилась выставка поисковиков с их находками с полей сражений Великой Отечественной войны. Росгвардия продемонстрировала свое обмундирование и средства активной обороны, то бишь резиновые дубинки. ДОСААФ – аппаратуру радиосвязи. Также можно было попробовать себя в разборке-сборке автомата.

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Главным событием месячника станет конкурс «России верные сыны», в рамках которого пройдут военизированные эстафеты, туристическая эстафета, конкурс строевой песни. Шесть лучших команд встретятся в финале, который пройдет 20 февраля на базе школы №25. Также школьников ожидает спартакиада, посвященная 90-летию ДОСААФ.

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Студенческую молодежь города тоже не обойдут стороной. Для них проведут конкурс «Служу России». Он состоится в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже 16-17 февраля. Там пройдут исторические квесты и всевозможные спортивные и военные соревнования. Свои молодежные квесты готовит и движение «Волонтеры Победы».

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва

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