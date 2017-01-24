Сыктывкарскую молодежь ждет месяц квестов и военных конкурсов

Во Дворце творчества детей и учащейся молодежи состоялось открытие месячника спортивно-патриотической работы. Вплоть до Дня защитника Отечества школьники и студенты Сыктывкара будут участвовать в конкурсах, различных акциях, уроках мужества и встречах с ветеранами.

Уже на подходе стало понятно, что месячник в этом году будет с уклоном в военную тематику: на площадке перед Дворцом стояли военные грузовики. Действительно, его решили посвятить 90-летию ДОСААФ.

Открывавший церемонию военный комиссар города Игорь Безручко доложил, что месячник проводится уже несколько лет. И это не просто соревнование команд учебных заведений, а дань ветеранам.

Под торжественную музыку, исполненную оркестром сыктывкарской войсковой части Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, на сцену внесли флаги Российской Федерации, Республики Коми и ДОСААФ.

Глава Совета Сыктывкара Валерий Козлов поздравил с началом месячника, который традиционно проходит в преддверии Дня защитника Отечества, и поблагодарил ветеранов, которые своим примером показывают, как надо Родину любить.

Благодарность от и.о.руководителя сыктывкарской администрации Владимира Голдина заслужило ДОСААФ, которое правильно воспитывает молодежь.

Исполняющий обязанности руководителя ДОСААФ Коми Эдуард Мостовой вручил памятные медали 90-летия общества В.Голдину, В.Козлову, а также заместителю руководителя сыктывкарской администрации Анне Ручке, военкому города И.Безручко, председателю городского совета ветеранов Владимиру Пыстину и начальнику сыктывкарской школы ДОСААФ Виктору Олохову.

Перед старшеклассниками с небольшой речью выступил участник Великой Отечественной войны Николай Рочев. Он рассказал, как сто лет назад наша армия выгнала со своей территории интервентов, и отметил, что на каждом месячнике ребята показывают хорошую подготовку.

После официальной части гости прошли в фойе. Там расположилась выставка поисковиков с их находками с полей сражений Великой Отечественной войны. Росгвардия продемонстрировала свое обмундирование и средства активной обороны, то бишь резиновые дубинки. ДОСААФ – аппаратуру радиосвязи. Также можно было попробовать себя в разборке-сборке автомата.

Главным событием месячника станет конкурс «России верные сыны», в рамках которого пройдут военизированные эстафеты, туристическая эстафета, конкурс строевой песни. Шесть лучших команд встретятся в финале, который пройдет 20 февраля на базе школы №25. Также школьников ожидает спартакиада, посвященная 90-летию ДОСААФ.

Студенческую молодежь города тоже не обойдут стороной. Для них проведут конкурс «Служу России». Он состоится в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже 16-17 февраля. Там пройдут исторические квесты и всевозможные спортивные и военные соревнования. Свои молодежные квесты готовит и движение «Волонтеры Победы».

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва