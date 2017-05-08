Три девушки из Коми помогут организовать парады 9 мая в Москве и Севастополе

«Волонтеры Победы» Коми Кристина Домничева, Ольга Подольская и Дарья Белоглазова оказались в числе двух сотен счастливчиков, которые станут соорганизаторами центральных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – Парада Победы на Красной площади в Москве и Военно-морского парада в Севастополе, а также шествия «Бессмертного полка». На это право претендовали четыре тысячи «Волонтеров Победы» со всей страны.

Как рассказала руководитель «Волонтеров Победы» Коми Анна Гагарина, торжественное открытие слета победителей конкурса «Послы Победы» состоялось в Общественной палате Российской Федерации. Они лично познакомились с начальником Управления президента по общественным проектам Сергеем Новиковым, который зачитал приветственное слово Владимира Путина.

Услышали напутствия руководителя «Росмолодежи» Александра Бугаева, Героя России, секретаря Общественной палаты РФ Вячеслава Бочарова, директора «Роспатриотцентра» Ксении Разуваевой.

В Крыму открытие обучения будущих организаторов парада в Севастополе состоялось на историко-патриотическом фестивале «Знамена Победы» на Сапун-горе, в месте ожесточенных боев во время героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и Крымской операции 1944 года. К «Послам Победы» обратились ветераны Великой Отечественной войны. Из первых уст волонтеры узнали о том, как ковалась Победа. Добровольцы принесли символическую клятву ветеранам, в которой пообещали хранить и передавать память о подвигах своих предков.

Во время трехдневного обучения «Послы Победы» вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами проходят ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на местах проведения парадов, а также знакомятся со своим функционалом 9 мая.

«День Победы — мой любимый праздник с детства. Маленькой девочкой с родителями я ходила на торжественные демонстрации 9 мая, а смотреть Парад Победы по телевизору было всегда волнительно», — рассказала Посол Победы в Севастополе из Сыктывкара, координатор направления «Помощь ветеранам» в Республики Коми Ольга Подольская.

Три года назад она участвовала в шествии «Бессмертный полк» в Сыктывкаре. Именно эта акция и перевернула ее мир, с тех пор она стала активно принимать участие во всех мероприятиях движения «Волонтеры Победы». Для нее важно быть частью команды Волонтеров Победы, чувствовать себя сопричастной к сохранению великой истории страны. Так О.Подольская использует возможность поблагодарить наших героев своими добрыми и искренними делами.

«Мне выпала огромная честь представлять Республику Коми на военно-морском параде Победы в городе-герое Севастополе, чему я несказанно рада. Вот-вот исполнится моя мечта. От участия в Параде Победы в Севастополе я ожидаю получить как можно больше позитивных эмоций, новых знаний, интересных знакомств и бесценного опыта. Ведь очень важно сохранять историческую память. Пока мы помним и чтим историю, у нашей страны есть будущее. Ведь именно благодаря народу-победителю мы живем на свободной земле и видим синее, чистое, мирное небо», — поделилась эмоциями девушка.

Посол Победы в Москве из Воркуты, пресс-секретарь ВОД «Волонтеры Победы» в Республике Коми Дарья Белоглазова даже не представляла, что сможет оказаться 9 мая на Красной площади, а тем более, в роли соорганизатора центральных событий. Для нее это не просто победа в конкурсе, это огромный шанс еще раз поблагодарить ветеранов.

«Что для меня День Победы? Великий праздник, хотя и со слезами на глазах. Нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы ни коснулась Великая Отечественная война, миллионы искалеченных судеб, миллионы героев, не вернувшихся домой. Цена Победы слишком высока, поэтому мы обязаны бережно хранить и передавать героическое прошлое нашего народа. Огромное спасибо за такой шанс! Я счастлива!» — рассказала Д. Белоглазова.

Посол Победы в Москве из Инты, координатор Всероссийских исторических квестов в городе Кристина Домничева горит желанием увидеть и пообщаться с ветеранами, услышать из первых уст их личные истории.

«День Победы особенный для меня праздник, каждый год я отдаю дань памяти и уважения, выражаю огромную благодарность тем, кто даже ценой собственной жизни защитили нашу необъятную Родину. Бесконечно благодарна защитникам нашей Родины за мир, который они подарили нам. Поэтому я выбрала движение «Волонтеры Победы», вместе мы помогаем ветеранам, благоустраиваем памятные места, организуем акции и квесты не только 9 мая, мы помним наших героев всегда. Это огромная честь представлять нашу республику на Параде Победы», — заявила К.Домничева.

Илья Баканов