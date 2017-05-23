Ухтинские студенты-медики проконсультировали ветеранов

Студенты 3 курса ухтинского медицинского колледжа отделения «Лечебное дело» в рамках Года добрых дел провели «День здоровья» для ветеранов Ухты. Будущие фельдшеры высчитали им индекс массы тела, жизненную емкость легких, провели динамометрию, подсказали, сколько калорий нужно потреблять и дали рекомендации по ведению здорового образа жизни. Также студенты подготовили раздаточный материал по теме.

Кроме того, студенты рассказали, в какое время желательно отдыхать, посоветовали, что нужно взять с собой в поездки, чтобы предотвратить инфаркты и инсульты, объяснили, как правильно измерять артериальное давление.

«Рада, что занятие прошло так активно. Очень благодарна ухтинскому медицинскому колледжу за то, что его сотрудники замечательно подготовились к мероприятию, сделали презентацию, подготовили раздаточный материал и пришли вместе со студентами», — поделилась впечатлениями координатор проекта, член Президиума ухтинского Совета ветеранов Людмила Цивилёва.

По сообщению Минобрнауки РК