Ухтинские ветераны поделились с молодежью воспоминаниями о войне

В рамках ежегодной акции Отдела гражданского и патриотического воспитания молодежи Ухты «Ветеран живет рядом», а также в рамках республиканской патриотической акции «Спасибо» учащиеся Центра творчества имени Г.А.Карчевского навестили ветеранов, участников Великой Отечественной войны Владимира Петровича Гвоздик, Григория Павловича Гуляева, а также Владимира Ивановича Ляхова.

Несмотря на преклонный возраст, каждый ветеран встретил их при полном параде с боевыми наградами и медалями на груди. В ходе душевной беседы участники Великой Отечественной войны поделились с подростками своими боевыми историями.

Ребята с большим интересом слушали рассказ ветеранов, задавали интересующие их вопросы и, конечно же, высказали самые искренние слова благодарности за их великий подвиг. Также ребята передали гостинцы от всех участников акции «Подарок Ветерану».

«Всё дальше уходит война. Всё меньше остаётся ветеранов. Поэтому сохранить в памяти их воспоминания, познакомиться с их трудными судьбами, поблагодарить ветеранов при встрече, сказав несколько сердечных слов благодарности, это – главная задача подрастающего поколения», — уверены участники акции.

По сообщению Военно-патриотического центра РК