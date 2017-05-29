Ухтинский парк превратится в творческую площадку
Начался прием заявок на участие в молодежной акции интерактивная арт-галерея «Под небом республики».
Целью проекта является выявление и поддержка перспективных, талантливых, самодеятельных художников и фотографов со всей Республики Коми.
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25 июня Ухтинский парк культуры и отдыха превратится в творческую площадку, которая будет разделена на несколько основных зон: выставка фотографов, выставка художников, интерактивное граффити, мастер-классы.
В прошлом году выставку посетили более 2 500 человек.
Мероприятие вошло в карту лучшей практики МОГО «Ухта».
По сообщению молодежного совета Ухты
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