Ухтинский парк превратится в творческую площадку

Начался прием заявок на участие в молодежной акции интерактивная арт-галерея «Под небом республики».

Целью проекта является выявление и поддержка перспективных, талантливых, самодеятельных художников и фотографов со всей Республики Коми.

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25 июня Ухтинский парк культуры и отдыха превратится в творческую площадку, которая будет разделена на несколько основных зон: выставка фотографов, выставка художников, интерактивное граффити, мастер-классы.

В прошлом году выставку посетили более 2 500 человек.

Мероприятие вошло в карту лучшей практики МОГО «Ухта».

По сообщению молодежного совета Ухты