В День снятия блокады Ленинграда Волонтеры Победы Коми подключились к Всероссийской акции «Письмо победы»

Школьники и студенты нашей республики написали «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в Великой Отечественной войне; неизвестным героям, тем, кто погиб на полях сражений. Также ребята написали послание ныне живущим ветеранам.

В письмах главное – это их содержание. Ребята старались в них выразить свои чувства к подвигам дедов и прадедов, поблагодарить их за то, что они сумели отстоять право нашей страны на свободу.

А еще в этот день Волонтеры Победы Республики Коми сняли Видео -письма ,организовали Уроки мужества, встречались с Героями блокадного Ленинграда.

А 31 января в Сыктывкаре пройдёт молодежный исторический квест «Блокада Ленинграда».