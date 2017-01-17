В Коми пройдет республиканский этап Международного фестиваля «Детство без границ»

Коми региональная общественная организация «Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми» проводит республиканский этап XIX Международного фестиваля «Детство без границ». Участниками могут стать дети, подростки, молодежь от 8 до 25 лет, объединенные в детскую общественную организацию, детское или молодежное творческое объединение или действующие индивидуально, их руководители, педагоги и наставники.

Фестиваль «Детство без границ» проводится по инициативе Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций» (СПО-ФДО) при поддержке заинтересованных государственных учреждений, некоммерческих организаций и общественных объединений, коммерческих предприятий.

В рамках XIX Международного фестиваля «Детство без границ» состоятся следующие индивидуальные акции и конкурсы:

конкурс-акция «Диалог поколений»

конкурс-акция «Экологический марафон»

конкурс исследовательских работ «Национальная стратегия действий в интересах детей: дети – партнёры государства»»

конкурс на присуждение премии детям с ограниченными возможностями здоровья «Добрый волшебник».

конкурс – акция «Салют, Пионерия!»;

конкурс изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества «Страна детского творчества»;

конкурс игровых программ и проектов «Ига – дело серьезное»;

конкурс творческих работ «Космическое путешествие».

Фестиваль проводится с января по июнь 2017 года в четыре этапа. Конкурс для субъектов Ассоциации бесплатный, остальные участники оплачивают участие согласно положению.

Как рассказал руководитель Ассоциации детских общественных объединений РК Василий Андреев, принять участие в фестивале может любой ребенок. Если в его городе или районе муниципальный этап не проводился, он вправе подать заявку сразу на региональный этап. Всего в республике зарегистрировано 22 детские организации.

Работы победителей и призеров с пакетом документов принимаются в срок до 27 февраля 2017 года и направляются в оргкомитет по проведению республиканского этапа фестиваля «Детство без границ» по адресу: 167018, Сыктывкар, ул. Мира, д. 11 «а», каб. 402, КРОО «Ассоциация ДОО РК» (с пометкой «Детство без границ»).

В апреле-мае 2017 года жюри, сформированное Координационным комитетом, подводит итоги конкурсов фестиваля. Все победители, призеры, лауреаты и дипломанты фестиваля, их руководители и наставники будут награждены в зависимости от конкретного конкурса Дипломами фестиваля «Детство без границ», наградами СПО-ФДО, памятными подарками.

Победители и призеры XIX Международного фестиваля «Детство без границ» в возрасте от 14 до 25 лет согласно квоте, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации, будут представлены на присуждение Премии для поддержки талантливой молодежи в рамках Национального проекта «Образование».

Илья Баканов