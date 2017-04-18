В Коми стартовала Весенняя неделя добра

Традиционно в третью неделю апреля в Республике Коми проходит всероссийская акция «Весенняя неделя добра» Это ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей стране, начиная с 1997 года, и формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально значимые благотворительные мероприятия. В 2017 году для участия в акции зарегистрировалось более 30 организаций. Лидерами по числу объединений, которые пожелали принять участие в неделе добра стали Усинск и Сыктывкар. Каждый из городов на старте акции представляет по 4 объединения.

Более 200 акций планируют провести добровольческие объединения, большая часть которых посвящена экологическому волонтерству: это сбор макулатуры и батареек, «Добрые уроки», посвященные году экологии. В Усинске объединения «Здоровое поколение» и «Планета добра» собирают корма и инвентарь для лошадей клуба «Кавалькада», помогают в уходе за животными. Молодежный Центр г. Сыктывкара организуют добрый поход в приют для собак «Друг» с целью оказания посильной помощи в ухаживании за бездомными животными.

Популярным среди добровольцев Республики становится культурное волонтерство. Скорую помощь для книг будут оказывать волонтеры МБОУ «Выльгортская СОШ №2 им. В.П.Налимова», волонтерский отряд «Планета добра» г. Усинска. Волонтеры планируют подклеить потрепавшиеся книги, помочь библиотекам в обеспыливании. 19 апреля в кинотеатре п.Жешарт пройдут кинопоказы лучших фильмов Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Будет показана детская серия фильмов.

Помогая людям и природе добровольцы не забывают и о здоровом образе жизни. Массовые зарядки для жителей Республики Коми будут проводить Клуб по интересам «ВолЯ» в с. Кослан, «Ветер перемен» с. Усть-Цильма, Волонтерский отряд «ДОБРОволец» п. Щельяюр. 22 апреля в Центре спорта и туризма г.Микунь запланирована товарищеская встреча по игре бочче между командами людей с инвалидностью, волонтерами молодежного движения «Том Войтыр», Усть-Вымским филиалом общественной приемной Главы РК, Территориальной избирательной комиссией Усть-Вымского района и другими участниками.

Традиционно добровольцы продолжают работать в социальном направлении. Помогать детям, находящимся на длительном лечении в больницах Сыктывкара будут волонтеры клуба «Свет добра» СГУ им. Питирима Сорокина и активисты объединения «Дружба» при МАОУ «СОШ №35. Объединение «МЫ» с. Кослан проведет игровые программы для маленьких пациентов детского отделения ЦРБ. Также посетить детскую поликлинику планируют активисты волонтеров «В кругу друзей» г. Усинска.

Куратором акции является Доброштаб Республики Коми.