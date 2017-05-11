В Коми стартует акция «100 баллов для Победы»

13 мая в рамах Всероссийской акции «100 баллов для Победы» в Коми пройдет круглый стол «Высокобалльники – интеллектуальные ресурсы республики» при поддержке АО «Монди СЛПК».

«Всероссийская акция «100 баллов для победы» проходит в третий раз. В 2015 году она стартовала в Санкт-Петербурге и была посвящена Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году мероприятие было приурочено к 55-летию первого полета человека в Космос. В текущем году Акция посвящена Году экологии в России», – пояснила Наталья Якимова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Цель акции – стимулировать выпускников 2017 года достичь высоких результатов на ЕГЭ, снять эмоциональное напряжение в период проведения экзаменов, а также оказать поддержку наиболее талантливым и образованным молодым людям республики в целях развития их профессионального, интеллектуального и творческого потенциала.

В ходе круглого стола состоится встреча талантливой молодежи с представителями законодательной и исполнительной власти, с представителями высших учебных заведений и руководством крупных промышленных предприятий республики.

Также в рамках акции лучшие выпускники прошлого года поделятся своим опытом успешной подготовки к экзаменам с нынешними выпускниками.

Завершится акция экскурсией в Лесном питомнике АО «Монди СЛПК».

По сообщению Минобрнауки РК