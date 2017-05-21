В «Ночь музеев» в Национальной галерее Коми рисовали, плели и пели

В субботу Сыктывкар присоединился к масштабному событию «Ночь музеев-2017», главной тематикой которой стал Год экологии в России. Национальная галерея не отошла от заявленной темы свое участие в культурном проекте «Европейская ночь музеев» посвятила взаимоотношениям человека с природой, обществом и самим собой.

В залах галереи вниманию сыктывкарцев были представлены эко-выставки одного дня: фото-работы Марины Будаевой под названием «Созерцание», камерная выставка карикатур «Художники-карикатуристы – за экологию!» и выставка коллекции работ Дмитрия Кутепова «Не имей сто рублей, а имей сто лосей». Все работы объединяет одно – свое видение экологии и ее проблематики в XXI веке.

Национальная галерея подготовила интересные сценарии и программу для детей и взрослых. На этажах галереи проходили различные развивающие и обучающие мастер-классы. Например, Снежана Дудкина предложила гостям научиться плести мандалы – разноцветные конструкции из нитей. Эта площадка собрала огромное количество желающих. Не уступило ей в количестве зрителей «Интуитивное рисование». Люди в буквальном смысле вставили в очередь, чтобы успеть первыми сесть за мольберты и научиться рисовать благодаря своей интуиции и внутреннему голосу.

В этом году галерея предложила множество инсталляций: от парящего гигантского ворона до кислотного дождя. Также гости улыбались, глядя на инсталляцию «Нарисуй мне барашка» по мотивам всеми известной книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Юные гости ночи узнали интересные факты химии и физики, посетив «Научное Шоу» от клуба «FireFly». Даже самый маленький гость попробовал свои силы в мастер-классах, развивающих координацию и чувство владения своим телом, а также попробовал приготовить «магические зелья».

Лирико-экологической программой «Любовь, что земля, люди, что лес» порадовало содружество клубов авторской песни «Созвездие музы». В течение часа молодые люди читали стихотворения и пели песни на тему единения природы и человека.

Колледж искусств РК выступил с концертной программой академической музыки.

Студия мультипликации «НеСон» познакомила маленьких посетителей с тайнами создания мультфильмов. Дети приняли участие в этом увлекательном процессе: создавали эскизы и воспроизводили на экране готовый мультфильм.

Из-за непредвиденных погодных условий, в аллеях Сада скульптур в программе был только дождь. Запланированные мероприятия перенесли в залы галереи. Студенты кафедры «Дизайн» познакомили гостей с инсталляцией «У каждого свое море» на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Главная работа студентов встречала всех присутствующих на втором этаже.

Клуб оздоровительно-боевых славянских практик смог порадовать своими уроками. Как и историко-реконструкционный клуб «Кречет» мастер-классами по основам кольчужного плетения и скандинавским гаданием на рунах, уже в помещении галереи.

Жители Сыктывкара поделились, чем запомнилась им эта ночь.

— Конечно, в прошлом году мне больше понравилось. Возможно, из-за того, что в сегодня ничего не происходило в Саде скульптур. Но поразило такое разнообразие площадок. Именно разнообразие! Столько впечатлений и знаний я давно не получала. Поразили удивительные инсталляции, авторы молодцы! – прокомментировала посетительница «Ночи Музеев» Алена Тукмакова.

Анна Григорьева

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