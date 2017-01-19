В Объячево объявили экологический видеоконкурс чтецов

Совет Старшеклассников «Школьная Федерация», активисты Российского движения школьников объявляют видеоконкурс чтецов «Природа — источник вдохновенья» в рамках Года экологии в России.

Цель Конкурса: воспитание экологической культуры подрастающего поколения через эстетическое восприятие образов природы, пропаганда чтения среди детей, сохранение лучших традиций поэтического слова.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных учреждений, проживающих на территории муниципального района « Прилузский»

учащиеся 1 – 4 классов;

учащиеся 5 – 8 классов;

учащиеся 9 – 11 классов.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно направить свой видеоролик администратору группы в социальной сети по ссылке: https://vk.com/zh_iev и https://vk.com/id120469513. Каждый участник имеет возможность в рамках отведенного конкурсом срока разместить не более одной творческой работы. На Конкурс принимаются стихотворения о любви к природе и охране природы любых авторов (в том числе собственного сочинения), объемом не менее 2 (двух) четверостиший. Принимается декламация, записанная на видео в формате AVI, MKV, MOV, MP4, длительностью не более 3 (трёх) минут. Видео на конкурс следует разместить на удобном хостинге (YouTube, или в соцсетях ВКонтакте до 1 марта 2017 года. В сообщении НЕОБХОДИМО указать фамилию и имя участника, возраст, контактный телефон или электронный адрес для обратной связи. В начале видеоролика участник должен произнести фразу: “Видео конкурс чтецов «Природа – источник вдохновенья» , а также произнести: имя, фамилию, возраст, название стихотворения с указанием автора стихотворения.

Конкурс проводится с 20 января по 1 марта 2017 года. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 20 марта в новостном сообщении в группе https://vk.com/rdsh_obyachevo, победители — оповещены индивидуально.