В Сыктывкаре День Победы отметят отжиманиями

Уже в третий раз 9 мая столица Коми подключится к Всероссийской акции «Рекорд Победы». Как сообщил организатор события в Сыктывкаре Владимир Кошелев, суть акции в том, что ее участники должны в сумме отжаться 26 298 раз. Именно столько дней пройдет с Дня Победы 1945 года.

Если в прошлом году к акции присоединились около 40 человек, которые выполнили упражнение из упора лежа 25 933 раза, в этом рассчитывают на 100-200 участников.

«С каждым годом акция растет, в Сыктывкаре к нам присоединяется много новых ребят из разных спортивных организаций, каждый вносит свой вклад. Особенно активные — это маленькие детки. Именно в день 9 мая мы выполним поставленную перед нами цель: докажем, что мы сильная, здоровая нация, что мы помним и чтим подвиги наших героев и благодарны им за светлое и мирное небо над нами», — заявил В.Кошелев.

Как и в прошлом году, «Рекорд Победы» вошел в официальный перечень праздничных мероприятий. Акция стартует в Кировском парке в 14 часов. Она рассчитана на два часа, но организаторы уверены, что поставленной задачей участники справятся быстрее.

Илья Баканов