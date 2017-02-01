В Сыктывкаре освобождали Ленинград

31 января в Сыктывкаре для пилотных площадок Российского движения школьников прошел всероссийский исторический квест «Блокада Ленинграда», посвященный освобождению Ленинграда от 900-дневной блокады.

Все задания квеста были объединены одной легендой и включали в себя факты из истории блокады и Великой Отечественной войны в целом. Школьникам представилась возможность полностью погрузиться в атмосферу произошедших событий, став на время курсантами Военно-медицинской академии, и пройти путь до долгожданной Победы, попутно решая задачи, которые стояли некогда перед нашими соотечественниками.

«Задания были сложными, но в то же время очень захватывающими» — отмечают участники. Получить важную информацию от радистки о месте наступления немцев посредством азбуки Морзе, переправиться через болото по безопасному пути, определить куски хлеба, соответствующие суточной норме разных категорий жителей блокадного Ленинграда, расшифровать текст, ключ к расшифровке которого успевает перед смертью передать раненый солдат и многие другие задания стояли перед ребятами, и они с ними лихо справились.

После прохождения всех этапов квеста всем участникам было предложено написать «Письмо Победы», которое бы раскрывало их отношение к событию, которому было посвящено мероприятие, поделиться своими впечатлениями от игры.

«Мысли об этих людях пробудили во мне силу…теперь я знаю, что человек может все!», «Восхищаюсь мужеством и силой духа жителей Ленинграда…Это то, чему можно у них поучиться» — делятся своими мыслями школьники и их руководители.

Организатором квеста выступил Муниципальный штаб всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке МАУ «Молодёжный центр г. Сыктывкара», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина».