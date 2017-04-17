В Сыктывкаре покажут «Кино без барьеров»

С 18 по 25 апреля в республике Коми пройдет уже ставшая традиционной акция Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Организаторы — АУ РК «Комикино» и Коми республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

«Эхо» кинофестиваля «Кино без барьеров» в Республике Коми – акция некоммерческая, призванная сломать сложившиеся в обществе стереотипы о людях с инвалидностью как о несчастных и больных. В этом году зрителей ожидает расширенная программа показов, в неё войдут лучшие игровые, документальные и анимационные картины, затрагивающие проблемы людей с инвалидностью и особенностями развития, а также созданные при их непосредственном участии из России, США, Великобритании, Норвегии, Швеции, Канады, Бельгии, Польши, Австралии, Израиля, Бразилии и Ирана. Расширена и география проведения: «Эхо» «услышат» в Сыктывкаре, Печоре, Ухте, Воркуте, Сосногорске, Емве, Сысольском, Прилузском, Сыктывдинском, Усть-Вымском районах. Все киносеансы будут сопровождаться дискусиями, которые проведут подготовленные КРОО ВОИ специалисты, а также творческими занятиями с детьми.

В Сыктывкаре кинопоказы и сопутствующие мероприятия пройдут 18,19 и 20 апреля на четырех площадках: в Доме дружбы народов РК, в Центре культурных инициатив «Югор», в Центре досуга и кино «Октябрь» и в Юношеской библиотеке РК.

Вход на все мероприятия – свободный. Подробности на http://komikino.ru/

*** «Кино без барьеров» – уникальный для России фестиваль фильмов, которые не просто затрагивают проблемы или успехи людей с инвалидностью, а показывают реальные истории преодолений барьеров внутри и вокруг нас. Картины фестиваля демонстрируют и доказывают: важно видеть в любом человеке, прежде всего человека. Жизнеутверждающий фестиваль, который дает возможность зрителям больше узнать о жизни людей с инвалидностью, показывает их возможности и способности, вызывает глубокую симпатию к их чувствам, переживаниям, мечтам, начиная с 2002 года, проводится каждые два года. После показов фильмов в Москве, лучшее из программы направляется для некоммерческих кинопоказов в регионы.