В Сыктывкаре прошел литературный квест

27 мая в Сыктывкаре в рамках Всероссийской акции «Читай – страна!» прошел увлекательный квест «Ожившее наследие», в котором приняли участие 9 команд из различных учебных заведений нашего города. Участникам квеста предлагалось помочь «духу из прошлого» — известному автору – вспомнить свои произведения, которые он написал, расшифровав названия известных книг и цитат.

Цель акции — повышение роли книги в жизни граждан нашей страны, общественного интереса к литературе и посещению библиотек. Кроме того, акция призвана привлечь внимание к популяризации культурного волонтерства. Главный слоган квеста: «Чем больше человек сегодня подумает о литературе, тем быстрее я вспомню свое прошлое».

Инициатором проведения акции выступили Росмолодежь и Роспатриотцентр. Организаторами акции в Сыктывкаре выступили Центр Поддержки молодежных инициатив, СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова. Квест проходил на территории партнеров акции: Юношеская библиотека Республики Коми, Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака, Научная библиотека СГУ им. Питирима Сорокина, Библиотеки Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им.И.А.Куратова, Центральная Эжвинская библиотека «Светоч», филиал №16 Эжвинской ЦБС. Также партнером акции выступил Академический театр драмы им. В. Савина.

Участниками квеста стали команды: Детский дом №1 п.Краснозатонский, Центр детского творчества Эжвенского района, Школа №21, Школа №35, Гимназия им. А.С. Пушкина, Сыктывкарский лесопромышленный техникум, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Ивана Алексеевича Куратова, Туристический центр при СГУ им.Питирима Сорокина, педагогический отряд «Лидер».

Закрытие квеста прошло в Юношеской библиотеке Республики Коми. Поздравить победителей квеста пришёл член Союза писателей и журналистов РФ, член Общественной палаты РК — Григорий Иванович Спичак.

В начале закрытия с приветственным словом выступила директор Юношеской библиотеки Республики Коми Ольга Аркадьевна Винниченко, поблагодарив организаторов и участников квеста.

Также со словами поздравления и благодарности выступила Начальник Центра развития волонтерства в РК, республиканского центра поддержки молодежных инициатив Ольга Сергеевна Бабюк поблагодарив кураторов за их профессионализм и за хорошую работу с участниками квеста.

На закрытие прозвучало стихотворение Р.Рождественского «Человеку надо мало…» в прочтении Мальчиковой Анжелики, студентки первого курса Колледжа искусств РК.

В номинации «Лучшая сценка» победила команда «Хроники Лидера», по стихотворению Анны Ахматовой «Ты письмо мое, милый, не комкай».

За почетное третье место наградили команду «Дети» ( « Детский дом №1» г.Сыктывкара). За второе – команду «Солнечные» (Туристический центр при СГУ им.Питирима Сорокина). Победителем стала команда «Библиострана» (Гимназия им. А.С.Пушкина).

А теперь пару слов от участников и кураторов квеста:

«Во Всероссийской акции «Читай-страна» я участвую во второй раз. В пришлом году мы сидели на фонтанах перед КГПИ и целый час читали книги. А в этом году решила принять участие в квесте «Ожившее наследие», приуроченная данной акции. Моя команда — это мои друзья из студенческого педагогического отряда «Лидер» и активисты союза коми молодёжи МИ. От лица всей команды хочется выразить благодарность организаторам! Нам понравились задания на квесте: выходили на улицу с опросом, сняли классный сюжет, придумали сценку — разве не круто?

А еще, наш куратор молодец-всё доходчиво и быстро объясняла. Оставило хорошее впечатление и место проведения квеста — библиотека, ведь не каждый день мы можем его посещать да и еще другого учебного заведения города Сыктывкар.

Что еще понравилось? То, что ребята из моей любимой команды «Хроники Лидера» смогли развлечь других ребят на закрытии квеста.

Мы с хорошим настроением пошли домой и поняли, что знания по литературе у нас еще есть!» – Анна Махотина, Председатель союза коми молодёжи «МИ», методист педагогического отряда «Лидер», капитан команды «Хроники Лидера».

«Мне все понравилось, было круто, организаторы крутые, встретили в библиотеке меня хорошо, команда классная попалась. Опыт, эмоции, новые знакомства, что может быть лучше!» — Марина Малашкевич, куратор квеста «Ожившее наследие»