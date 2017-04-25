В Ухте молодежь напомнила о доблести защитников страны

24 апреля в Отделе гражданского и патриотического воспитания молодежи г.Ухты при Центре творчества имени Г.А.Карчевского стартовала акция «Георгиевская ленточка».

Учащиеся объединения «Мы — Россияне» совместно с воспитанниками Школы-интерната №2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вышли на улицы города, что бы раздать ухтинцам Георгиевские ленточки.

Главная цель акции — стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Георгиевская ленточка – это символ героизма, воинской доблести и славы защитников России. Цвета ленты – чёрный и оранжевый – означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести Российских воинов на поле боя.