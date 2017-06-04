В Ухте запустили «Конвейер возможностей»

Организаторы городского мероприятия «Конвейер возможностей» – Молодёжный Совет города и Центр творчества имени Г.А. Карчевского – так хотели познакомить ухтинцев с многообразием творческих объединений, клубов и секций Ухты, что даже погода пошла им навстречу.

В субботу 3 июня с самого утра шёл сначала проливной, а потом моросящий дождь, но когда на площадке перед Домом пионеров стали собираться участники творческого десанта, как по заказу, стих дождь, и из-за туч выглянуло солнце.

В этот день рассказывали о себе и наглядно демонстрировали процесс и итоги своей работы около двух десятков хорошо известных в городе и совсем новых коллективов.

Клуб исторического фехтования «Цитадель» организовал площадку, где все желающие смогли попробовать свои силы в фехтовании спортивным мечом. Точно таким же, каким пользуются ребята из детской секции этого клуба, которые не раз становились призёрами соревнований различного уровня.

Бойцы спортивно-стрелкового клуба «11 рубеж» и военно-патриотического клуба «Пересвет» поражали воображение мальчишек (и не только!) настоящей амуницией, умением обращаться с оружием и предоставленной возможностью пострелять из настоящего пневматического пистолета.

После внимательного изучения экспонатов выставки туристического снаряжения, подготовленной неутомимым Владимиром Храмцовым, хотелось сразу же отправиться в далёкое путешествие.

Центр юных техников радовал разнообразием возможностей: хочешь летающие модели делай, а хочешь игрушки из папье-маше.

Привлекали внимание выставки объединений Центра творчества «Вязание крючком и на спицах» и «Мягкая игрушка», а также выставка рисунков изостудии «Колибри».

Можно было познакомиться с 3D моделированием, а также зайти в кабинет объединения «Art-песочница», где ребята учатся рисовать песком на световых столах.

А малышей, да и ребят постарше не оторвать было от сцены. Не удивительно, ведь там один яркий номер сменялся другим таким же интересным и увлекательным!

Центр творчества имени Генриха Карчевского достойно представили солистки вокальной студии и танцоры трёх звёздных Образцовых хореографических коллективов: ансамблей бального танца «Мечта» и «Фейерверк» и студии восточного танца «Джухана».

Танцевальная студия «Рэйнбоу» порадовала зрителей прекрасным дефиле. И не удивительно ведь юные красавицы уже не раз с успехом выступали на подиумах нашего города.

Инструктор йога-центра «Лотос» рассказала о том, что занятия йогой дают ребятам умение управлять своим телом, укрепляют мышечный корсет, улучшают осанку и многое другое. И тут же проработала с малышами комплекс детской йоги.

Заинтересовалась молодежь и кроссфитом. Тренеры Анна и Андрей Грабаревы клуба «Nord Kings» показали ребятам небольшой комплекс упражнений и провели мастер-класс.

Солнечное настроение подарил всем обладатель Кубка Мира Всемирной Танцевальной Олимпиады в городе Москва, победитель международных фестивалей и конкурсов ансамбль восточного танца «Наргиз» Ухтинского государственного технического университета.

В гости пришел пес Аким из клуба любителей ездового спорта «Снежная стая», у каждого желающего была возможность сфотографироваться с хаски.

В конце программы танцевальная студия «Рэйнбоу» организовала флэшмоб, посвящённый танцу, дружбе, единству.

Завершил этот праздник талантов семейный развлекательный центр «Стрекоза» – перед обаянием и напором их Миньонов не устоял ни один юный зритель.

По сообщению Молодежного совета Ухты