В Усинске начались «Комариные ночи»

3 июня состоялось праздничное мероприятие «Здравствуй, лето!», посвященное открытию муниципального фестиваля «Комариные ночи Усинска». Фестиваль будет проходить все лето, знаковым событием фестиваля станет праздник «День молодежи», открытием «Нескучного сада» и завершится все карнавалом «Комариные ночи Усинска» в День города.

На празднике каждый нашел себе занятие по душе. Всех присутствующих ждали игры и конкурсы, викторины, воздушные аттракционы, сладкая вата и, конечно же, масса сюрпризов.

По площади прошел Парад Колясок из маленьких комариков, где коляски вместе с детишками и родителями превратились в интересные и оригинальные образы. Все это великолепие – творение заботливых рук мам и пап, бабушек и дедушек. Участников парада и с открытием праздника муниципального «Фестиваля Комариные ночи Усинска» поздравил руководитель администрации муниципального образования городского округа «Усинск» Станислав Хахалкин.

В качестве жюри выступили: художественный руководитель «Усинского дворца культуры» — Геннадий Михайлович Хохлов; председатель Совета Молодых специалистов общества с ограниченной ответственностью Лукойл — Коми Сергей Данилов; председатель Совета Молодых специалистов общества с ограниченной ответственностью РН-Северная Нефть Екатерина Филипеня; председатель Молодежного Парламента муниципального образования городского округа «Усинск» 4 созыва Людмила Подгорецкая.

На мероприятии также подвели итоги и наградили дипломами и памятными призами конкурсантов на лучший скворечник «Домик для птичьей семьи» и детского рисунка «Природа и я», который проходил в апреле-мае текущего года в рамках Года экологии организованные администрацией МО ГО «Усинск» совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Праздничное настроение создавали песни: «Детство», «Мы маленькие звезды», «Шагает детство», «Край наш родной» в исполнении вокальной студии «Авис» и «М-Арт» Усинского Дворца Культуры. С танцевальным номером «Скоморохи» выступила хореографическая студия «ВИЗ-А-ВИ» и команда КВН «Белые ночи Усинска» в ростовых куклах с танцем «Дружба» и волонтеры Молодежного центра в роли «Скоморохов».

А также в рамках фестиваля был объявлен конкурс «Писк Моды». Маленькие комарики дефилировали свои наряды.

По завершению мероприятия, по доброй традиции, был фейерверк из мыльных пузырей, который разукрасил яркими красками детства и радости наш любимый город.

По сообщению Молодежного центра Усинска