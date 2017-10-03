В Усинске провели антинаркотический квест

Состоялось открытие Межведомственной антинаркотической акции «Молодежь Усинска — за здоровый город». 2 октября участниками квеста были школьные команды и команда российского движения школьников.

Им необходимо было преодолеть пять станций, помимо спортивных навыков, силы и ловкости, ребятам нужно было продемонстрировать командный дух и взаимовыручку, что им прекрасно удалось. Каждую команду поддерживала группа поддержки. Испытания были пройдены быстро и умело. Самыми быстрыми оказались команды школ №1 и №5, они и заняли первые места.

По сообщению отдела молодежной политики Усинска