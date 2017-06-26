В Усинске реализовали проект «Нескучный сад»
Молодежный центр Усинска совместно с ассоциациями волонтерских объединений в апреле 2017 года получил грантовую поддержку Муниципального молодежного конкурса эколого-социальных проектов 2017 «Республика, ты мне нужна!» в номинация «Сохранение окружающей природы и пути решения экологических проблем» проект «Нескучный сад».
Цель проекта — улучшение экологической обстановки на прилегающей территории Молодежного центра за счет зеленых насаждений, цветов и малых архитектурных форм. Создание контрастной по отношению к городу художественной и гигиенической обстановки, а также формирование чувств личной ответственности за состояние окружающей среды города.
В результате проведенной большой работы, парковая зона благоустроена.
Улучшился эстетический вид, санитарно-гигиеническая обстановка территории. Парковая зона разделилась на несколько визуальных зон:
— Зона «ярнбомбинг» (современное искусство украшения всего, чего угодно с помощью ярких тканей.
— Зона «Лаунж» (конструирование из поддонов лавочек и скамеек).
— Зона «Стрит-арт» (посадка цветов в предметах вторичного использования).
Всего изготовлено и декорировано 18 скамеек, 7 лежаков, 8 столиков, 7 цветников, 32 дерева.
По сообщению Молодежного центра Усинска
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