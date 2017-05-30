В Усинске устроили «Дизайнерский субботник»

Началась подготовка к проведению Дня молодежи, который состоится 25 июня на открытии нового Молодежного центра Усинска.

В Молодежном центре прошел «Дизайнерский субботник» — мастер-класс по декору для «Нескучного сада». В нем приняли участие волонтеры объединений «3D», «Здоровое поколение», «Прометей» и «Алфей», под руководством специалистов отдела молодежной политики Юлии Никулиной, Екатерины Низовцевой и депутата Молодежного парламента Натальи Трифоновой.