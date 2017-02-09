В Юношеской библиотеке Коми будут читать Пушкина

10 февраля в фойе Юношеской библиотеки пройдет поэтический марафон «Читаем Пушкина вместе». В 1837 году скончался Александр Сергеевич Пушкин от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом. Величайшему российскому поэту, имя и творчество которого широко известно во всем мире, было всего 37 лет.

В день памяти Пушкина его стихи звучат по всему миру. 10 февраля приходите в библиотеку читать стихотворения вместе с нами — свободный микрофон ждет именно вас!

Начало марафона в 14.00. Вход свободный.