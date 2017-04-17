Весенняя неделя добра стартовала в Усинске

Ребята из волонтерского объединения «Взгляд а будущее» изготовили таблички «Берегите лес» и развесили их на «Тропе здоровья». Акция проведена с целью привлечения окружающих к бережному отношению к природе.

«Каждый из нас является неотъемлемой частью природы, которая довольно долго существовала независимо от человека, некоторые непознанные явления природы пугали человека, человек восхищался природой, боялся ее, но в то же время познавал и покорял неизведанное. С уважением нужно относиться не только к городской природе, но и к лесам. Отправляясь на отдых в соседний лес, мы вряд ли обрадуемся, увидев там вместо чудесных цветов ужасные пластиковые бутылки, выброшенные нерадивыми туристами. Леса должны радовать нас могучими деревьями, благоухающими растениями, чистой водой журчащих ручьев, а не огорчать горами мусора, оставленного там людьми», — уверены активисты.