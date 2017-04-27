Волонтеры Коми проведут субботник «Под знаменем Победы»

29 апреля Волонтеры Победы проведут Первый Всероссийский субботник «Под знаменем Победы» в Республике Коми.

Дата субботника приурочена к событиям 30 апреля 1945 года, когда советские солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

В этот день по всей республике добровольцы приведут в порядок Аллеи Славы, мемориалы, памятники, воинские захоронения и почтут минутой молчания память Героев, отдавших жизнь за нашу Родину.

Субботник станет стартом сезона благоустройства Аллей Славы, памятных мест и воинских захоронений.