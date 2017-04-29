Волонтеры Победы Коми продолжают бесплатно раздавать Георгиевские ленточки

Региональный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» продолжает бесплатно раздавать символы Великой Отечественной войны – Георгиевские ленточки.

«Мы раздаем ленточки всем желающим, но не организациям. Прежде чем дать ленточку, мы задаем несколько вопросов о Георгиевской ленточке: что она символизирует и как правильно ее носить. Если человек отвечает неправильно, мы выдаем ему листовку, в которой даны рекомендации по ношению ленточки. И объясняем, что Георгиевская ленточка символизирует Великую Победу, напоминает нам о том, сколько крови наших предков было пролито для того, чтобы мы сейчас могли спокойно жить и радоваться жизни. Убеждаем людей, что Георгиевская лента должна греть наше сердце, а не сумки или машины. И следует относиться к символу Победы ответственно и серьезно», — рассказала руководитель республиканского штаба Волонтеров Победы Анна Гагарина.

Как и в России, в республике акция стартовала 24 апреля. Ленточки получили уже 3 500 жителей Коми.

Например, в Сыктывкаре в этот день волонтеры проводили акцию совместно с ГИБДД.

В Воркуте ленточки раздавали прохожим на центральной площади города.

В Кослане волонтеры посетили тружеников тыла и вместе с ленточками подарили поздравительные открытки и самодельные гвоздики.

Всего Волонтеры Победы должны раздать 17 тысяч лент. В Сыктывкаре акции пройдут 2 мая с 15 до 16 часов в Физико-математическом лицее. 3 мая с 15 до 16 часов возле фонтанов на Театральной площади.

В День Победы будут раздавать ленточки у ТРЦ «Парма» с 10 часов, до начала шествия Бессмертного полка. И в его конечной точке у Свято-Стефановского собора в 14 часов.

Волонтеры Победы подчеркивают, что Георгиевские ленточки должны раздаваться бесплатно.

«Мы убеждены, что Георгиевская ленточка — дань уважения к подвигу наших дедов и прадедов. И недопустимо продавать символ Победы», — заявила А.Гагарина.

Илья Баканов