Волонтеры Победы предлагают молодежи почувствовать себя партизанами

Молодежь Сыктывкара вновь погрузится в исторический квест, посвященный Великой Отечественной войне. 1942 год, июнь. Жестокой немецкой оккупации уже подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР, а также 13 областей РСФСР. Среди мирного населения, страдающего от зверских деяний Вермахта, формируются партизанские отряды, выполняющие сверхважную задачу: остановка снабжения вражеских сил, снижение темпа продвижения врага путем диверсии и «рельсовой» войны.

По сценарию квеста команды по заранее разработанному маршруту — личным делам партизан — проходят каждый этап, соответствующий одному из их подвигов, выполняя на этапе тематические задания. Если задание выполнено верно, команда зарабатывает баллы и получает наводку для дальнейшего следования по маршруту. Все задания связаны с событиями Великой отечественной войны в 1942 году и с достижениями партизанского движения.

Доказать, что ты не шпион, внедриться на немецкий железнодорожный узел, изучить лес на предмет фашистских тайников, провести наблюдение, передать соратникам партию с продовольствием, отыскать «коридор» для вывода партизан из немецкого окружения, получить секретное сообщение от соседнего партизанского отряда, проникнуть в железнодорожное депо для диверсии, получить вражеское ранение и остаться живым – всё это и многое другое придется пережить участникам квеста при прохождении этапов.

К участию в квесте приглашаются все желающие: школьники, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, а также работающая молодежь. Рекомендуемый организаторами возраст участников – от 18 до 35 лет.

«1942. Партизанскими тропами» — историческая игра с погружением – пройдет 2 июня в одном из самых приятных мест нашего города — Кировском парке. Время старта по традиции — 15.00.

С 24 мая по 01 июня до 12.00 включительно осуществляется прием заявок на участие в квесте «1942. Партизанскими тропами» в Сыктывкаре по этой ссылке.

Организатором квеста выступает Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы» при поддержке МАУ «Молодёжный центр г. Сыктывкара».