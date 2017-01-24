Волонтеры помогут написать письма однополчанам

27 января, в день снятия блокады Ленинграда, стартует Всероссийская акция «Письмо Победы». Волонтеры помогут ветеранам Великой Отечественной войны написать письма и отправить открытки своим однополчанам, в том числе тем, кто проживает в других странах. Также добровольцы организуют видеосвязь между ветеранами, их родственниками и сослуживцами.

Кроме того, школьникам и студентам будет предложено написать «письма в прошлое», выразить слова благодарность членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной.

В Москве акция пройдет в одной из столичных гимназий, где учащиеся смогут встретиться и лично познакомиться с ветераном-блокадником. Затем прямо в школе будет организован телемост Москва–Петербург, который свяжет двух участников Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Отметим, акция проводится по всей стране в течение года. В прошлый раз «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из регионов России.

Мероприятие проходит в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Организаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Роспатриотцентра и Федерального агентства по делам молодежи.

По сообщению Роспатриотцентра