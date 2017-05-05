Волонтеры Сыктывкара пробежались по волонтерским вакансиям

В Сыктывкаре завершился первый социальный квест «Бегущий волонтер», организованный Доброштабом РК. Его успешно завершили 15 команд из различных образовательных учреждений Сыктывкара.

Самым популярным направлением работы стало «Экологическое волонетрство». Свои вакансии предоставил Ботанический сад СГУ им. Питирима Сорокина: добровольцы работали в теплицах, озеленяли территорию, создавали малые архитектурные формы. Так активисты команды «Содружество студентов СЛИ» помогли в оформлении и установке скворечников. Республиканский центр экологического образования получил от команд помощь в подготовке грунта к посеву, уходе за комнатными растениями, посеве семян.

Становится популярным в Сыктывкаре направление культурно-просветительского волонтерства, первой предоставила свои вакансии «Национальная библиотека РК» и получила помощь от добровольческих команд, которые полностью закрыли потребность в разбое коллекций и обеспыливании. «Национальный архив РК» получил добровольческую помощь в исполнении запросов, нумерации листов в делах, составлении внутренних описей в делах.

В Национальном музыкально — драматический театре добровольцы помогли с обновлением информации на сайте, распространением информации о деятельности театра и приглашением зрителей.

В социальном волонтерстве команды активно помогали в Республиканском социально-оздоровительном центре «Максаковка». Ребята из команды «Мы-вместе» Сыктывкарского колледжа сервиса и связи подготовили творческий вечер для ветеранов, а также помогли им при заселении в оздоровительный центр.

Также добровольческие команды помогли в отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Надежда» убрать территорию от снега. Отдельно командам предлагалось самостоятельно организовать различные социальные акции. Например, активисты команды «Своя планета» и волонтеры отряда «Наджеда» Сыктывкарского торгово-технологического колледжа приняли участие во всероссийском социальном проекте «ДоброПочта» и отправили открытки болеющим детям и одиноким людям.

Победителями квеста стала команда команды «Мы-вместе» Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, набрав 210 добробаллов. Команда была награждена памятным дипломом и пригласительными билетами на массовое катание ДЮСШ «Северная Олимпия»

Второе место, набрав 106 социальных очков, заняла команда «Все свои» школа № 7 и получила пригласительные билеты на спектакль в Национальный музыкально-драматический театр.

Третьего места удостоилась команда «Дружба» Школа №21 набрав 95 добробаллов. Активисты получили сувенир магнитную карту Республики Коми.

Отдельно среди участников проходил индивидуальный конкурс эссе на тему «Я нужен Республике», победителем которого стала студентка СГУ им. Питирима Сорокина Елизавета Попова.