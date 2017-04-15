Воркута приняла участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика»

День Победы не за горами и подготовка к празднику идет полным ходом. По традиции в преддверии 9 мая в нашей стране проходит много мероприятий, посвященных этой памятной дате. Одно из таких – акция «Красная гвоздика». Впервые она прошла в России в 2013 году. Спустя год в ней приняли участие жители 70 регионов нашей страны и соотечественники, живущие за границей.

В Воркуте акция проходит во второй раз. В этом году она состоялась 13 апреля. В этот день в колонном зале Дворца творчества детей и молодежи собрались 20 патриотических клубов из образовательных учреждений города, в общей сложности около 70 человек.

Одна из тех кто принял участие в мероприятии ученица гимназии №3 Антонина Сенькина: «Я считаю эту акцию очень важной. Благодаря таким мероприятиям мы можем выразить слова признательности ветеранам и показать будущему поколению, что нужно ценить тех, благодаря кому мы живем»

В рамках акции ребятам было необходимо сделать своими руками цветы из цветной бумаги и проволоки. Стоит сказать, что красная гвоздика была выбрана не случайно, ведь она является символом отваги. В итоге за короткое время воркутинским школьникам удалось сделать около 200 алых гвоздик, которые после, они дружно возложили к подножью памятника на площади Победы в знак благодарности тем, кто погиб в Великой Отечественной войне, защищая нашу Родину.

Екатерина Фирсова,

клуба начинающих журналистов «Полярная сова»