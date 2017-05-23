Воркутинские школьники выступили против испытаний косметики на животных

Многие товары, которыми мы пользуемся ежедневно, прежде чем попасть на прилавок магазина, прошли испытание на животных. Вивисекция – именно так называются хирургические операции, которые проводят на живых животных, тестируя лекарственные средства и косметику.

20 мая участники информационно-медийного направления РДШ Дворца творчества детей и молодежи Воркуты провели акцию под название «Нет вивисекции».

В начале акции активисты РДШ рассказали ребятам об истории происхождения вивисекции, про альтернативные способы тестирования косметики и опыты, которые проводят над животными. «Над животными издеваются ради того, чтобы сделать косметику. Я считаю, что этого делать нельзя. Лучше будет, если все фирмы перестанут проводить тестирования над животными, ведь это жестоко», — поделилась своими впечатлениями участница акции Кристина Кудина.

Однако, одной лекция акция не обошлась. Ребятам предложили раскрасить картинки с животными и придумать свой слоган, лозунг против вивисекции. После чего активисты предложили участникам аквагримом нарисовать всем желающим различных животных.

Завершилась акция раздачей листовок, где были изображены значки, которыми отмечают косметику, что не проходила тестирования на животных. «Когда я встречусь с подругой, то расскажу ей про опыты и о том, как страдают животные. Постараюсь больше не пользоваться косметикой без значков. И подруге посоветую», — рассказала Полина Соколова. В конце акции ребята повесили на стенд свои рисунки с лозунгом в надежде, что их услышат.

Екатерина Новоселова, клуб начинающих журналистов «Полярная сова»