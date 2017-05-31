Воркутинские студенты подписали соглашение с представителями АДА

31 мая состоялась встреча Союза студенческой молодежи г. Воркуты с представителями АДА. Встреча оказалась продуктивной, решено много вопросов. Также представители АДА продали свои души Союзу студенческой молодежи г. Воркуты, данное соглашение закреплено договором и подписано двумя сторонами.

Вместе с ними и с отделом молодежной политики провели акцию, посвященную Всемирному дню без табака. Ребята в тематических костюмах ходили по улицам нашего города и раздавали информационный материал о вреде курения.

По сообщению Союза студенческой молодежи