Воспитанники военно-патриотического клуба «Пересвет» заслужили право носить берет «Юнармии»

Организаторы экзамена считают неверным то, что иногда он вручается просто по факту вступления организацию. Поэтому среди воспитанников «Пересвета» прошли экзамены на право ношения берета юнармейца. Руководство клуба считает, что молодежь должна знать ему цену и приглашают другие клубы республики перенять опыт проведения таких экзаменов.

«Система воспитания молодёжи в течении последних лет утратила ориентиры, а точнее – они были разрушены врагами. Те, кто стремится ослабить и разрушить наше государство вели целенаправленную работу, прививая ложные ценности, и это не прошло бесследно. Идет настоящая война за умы и души. Юнармия — это одна из попыток государства вернуть молодежь на верный путь. Главное, чтобы идея не «замылилась» и не потонула в формализме тех, кому будет поручено ее реализовывать на местах», — отметил председатель военно-патриотического клуба «Пересвет» Евгений Карпаев.

Проверка способностей юнармейцев прошла в поселке Водный на базе спортивного комплекса «Спарта». Ребята преодолели ряд испытаний: марш-бросок с имитацией нападений, выполнили комплекс упражнений на выносливость, прошли полосу препятствий и попробовали свои силы в спаррингах.

«Для меня является огромной честью носить этот берет. Испытания были сложными, но тренировки, на которых инструкторы нас ко всему подготовили, позволили все преодолеть. Я хочу сделать карьеру военнослужащего, и все эти навыки и знания мне пригодится», — рассказал юнармеец Владислав Богданов, ученик 9 класса школы №20.

Такое не простое увлечение привлекает не только парней, но и девушек. Около трети от всех желающих получить берет — школьницы. Они занимались по облегченной, но все равно непростой программе, и даже уговорили организаторов позволить им провести минутный спарринг друг с другом.

«Самым сложным для меня был кросс. Было очень интересно проходить полосу препятствий и тест Купера, но больше всего понравился спарринг. Начала заниматься в клубе «Пересвет» в прошлом году. Хочу своим примером показать мальчикам, которые бояться идти в армию, что даже девочки могут легко обращаться с оружием и справляться с другими видами нагрузок. Подобные занятия не только просто интересны, но и хорошо дисциплинируют», — рассказала ученица 9 класса школы №19 Анастасия Хлобыстова.

По сообщению ИА «Комиинформ»