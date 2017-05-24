Выпускники поселка Краснозатонский высадили аллею

Общественники и волонтеры в рамках Года добрых дел в Республике Коми посадили более тридцати саженцев акации и ирги вдоль улиц Красноборская и Снежная в Верхней Максаковке. По словам заместителя руководителя администрации поселка Верхняя Максаковка Анатолия Меркурьева, эти кустарники лучше всего вписываются в местный ландшафт и хорошо приживаются. К акции присоединились неравнодушные жители поселка, многие из которых приехали на благотворительное мероприятие с семьями.

В поселке Краснозатонский на улице Корабельной 23 мая появилась «Аллея выпускников» из 23 берез по числу выпускников школы № 9. Инициативу выпускников оставить живую память о счастливых школьных годах детства поддержал руководитель администрации поселка Краснозатонский Валерий Лученок и специалисты Сыктывкарского лесничества. Ребята уверены, что аллея станет местом встреч выпускников, а посадка деревьев станет доброй традицией.

Напомним, 2017 год официально объявлен в Республике Коми Годом добрых дел. Соответствующий указ подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Год добрых дел проводится в целях привлечения жителей республики к реализации общественных инициатив, развития идей волонтерства, благотворительности, добровольного служения обществу и реализации их на практике, оказания помощи социально незащищённым группам населения. А в России 2017 год объявлен Годом экологии.

По сообщению администрации Сыктывкара