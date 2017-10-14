Захватывающие несчастья «Пятницы, 13-го» в Юношеской библиотеке Коми

В пятницу 13 октября в Сыктывкаре Юношеская библиотека Республики Коми провела молодежную вечеринку «Пятница, 13-е».

С 18 часов в фойе гостей встречали рок-концертом от музыкальной школы «Palisander». Волонтеры, одевшиеся в костюмы под хеллуин, радушно принимали гостей, давая каждому из них бланк с программой.

«Пятница, 13-е», по идее, неудачный день, но сегодня мы решили это исправить»,- сообщил всем сотрудник библиотеки Прокопий Уляшев и рассказал о насыщенной программе вечера.

Люди начали расходиться по разным площадкам, где их ожидало море сюрпризов и впечатлений.

В зале «Тет-а-тет» от мастерской психологии «Фло-мастер» проводился игровой тренинг «Стрессу нет!». Рассказывали о том, как побороть стресс, из-за чего он возникает.

«Пятница, 13-е у всех ассоциируется с плохим и неудачным днем. Существует много легенд и версий, одна из которой гласит: именно в этот день Адам и Ева вкусили запретный плод, и именно в этот день случались несчастья и гибели. К счастью, вы сегодня все бодры и радостны, благодаря нашему мероприятию, которые мы постарались для вас устроить»,- отметила психолог Ольга Балябина.

Далее гости прошли тест, насколько человек подвержен к стрессу. Психолог провела игру, дав каждому по роли. В конце тренинга Ольга раздала всем разукрашенные яйца, упомянув, что 13 октября — это еще и «Всемирный день яйца».

В этом же зале после тренинга проводился мастер-класс «На крыльях ночи». Летучие мыши с древних времен считались олицетворением темного мира и проводниками зла. На мастер-классе каждый мог сделать для себя собственную ручную мышь, был простор для творчества.

В залах абонемента проходил ровинг «В лабиринте». Было задание найти 25 книг без света с фонариками, по правилам игры книги должны были излучать неоновый свет. В помещении была своя атмосфера страха: паутина, страшное чучело. Но ребята быстро и бойко находили книги.

В шатре цыганки ребят ожидали захватывающие истории, которые слушали с большим интересом и ужасом.

Прямо в фойе школа танцев «Арена-S» проводил мастер-класс. Ставили как бальные, так и латино-американские танцы. С большим энтузиазмом повторяли движения за танцорами. Чувствуя себя то на балу, то прямо в Бразилии.

В оранжевом зале участники танцевали на видеоприставке «Денс-денс-революшн». Неустанно и задорно повторяли за движениями разных звезд, отражающиеся на приставке.

Самым приятным местом для отдыха и комфорта стал зал «5 угол», куда ребята приходили отдохнуть и полежать за просмотром мультмарафона хеллоуинских серий «Симпсонов».

В читальном зале была большая очередь на «Мафию». Ребята играли в интеллектуальную игру, воплотившись в роли бандитов и мирных жителей. Они и закрыли это мероприятие, оставшись самыми последними. Гости вечера ушли довольные и с хорошим настроением, отбросив тягостные мысли пятницы, 13-го.

Камила Юсупова