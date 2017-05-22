Арт-фестиваль «Сено» приглашает волонтеров

С 11 по 22 июля в деревне Гришестав Троицко-Печорского района пройдет арт-фестиваль «Сено». Он появился на свет из молодёжной идеи, рождённой в лагере «Шаг к успеху», который ежегодно в июле проходит в Гришеставе.

Первый фестиваль был организован самой молодёжью. И сейчас он продолжает оставаться волонтёрским проектом. Поэтому организаторам нужна помощь в его проведении.

«Это, конечно, непросто готовить такое грандиозное мероприятие, но очень здорово! Вдали от городской суеты, красивая природа и замечательная компания… Что ещё нужно для полного счастья? Две недели просто перевернут всю жизнь!» — обещают организаторы.

Записаться в волонтеры можно здесь: https://vk.com/topic-79510588_35590308