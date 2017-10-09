Алексей Вдовин споет в Сыктывкаре

5 ноября в 17.00 в Центре досуга и кино «Октябрь» состоится концерт талантливого автора из Москвы, лидера рок-группы «Недра», автора и гитариста группы «ХБ» Алексея Вдовина, организованный Молодежным центром Сыктывкара.

Алексей Вдовин — один из самых ярких представителей современной авторской песни новой волны. Он начал свою карьеру в 2000 году и достаточно быстро полюбился современному слушателю от Одессы до Владивостока, от Мурманска до Севастополя, а также за границей.

Мощная энергетика и безошибочно узнаваемая подача. Алексей Вдовин — не только музыкант в самом лучшем понимании этого слова, но и, безусловно, талантливый поэт, пишущий яркие образные тексты. Честно, настояще и незабываемо.