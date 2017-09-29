Автор флага Коми предложил молодым коллегам работать не на компьютере, а руками

Логотипы «Комиавиатранса», Сыктывкарского ЛВЗ, фирменный стиль ансамбля «Асъя кыа» и даже флаг Коми – автором всех этих брендов является один человек. Заслуженный работник республики Владимир Сердитов представил ретроспективу своих работ на выставке в Национальной галерее.

Открытие экспозиции «ART от Владимира Сердитова» состоялось сегодня, 29 сентября. На ней свыше 70 работ художника: эскизы проектов выставок, интерьеров предприятий, концептуальные архитектурные художественные решения по благоустройству Театра оперы и балета и Театра драмы имени В.Савина.

Основу выставки составляют логотипы спортивных и образовательных мероприятий, союзов и общественных организаций, торговые знаки, символы промышленных предприятий и эскизы государственной символики Республики Коми. Представлены как реализованные проекты, так и не ставшие достоянием широкой публики.

От лица главы и правительства Коми министр национальной политики региона Галина Габушева поздравила всех с открытием выставки.

«Владимир Яковлевич – настоящий коми морт, который глубоко пронизан любовью к своей земле. Его работы востребованы не только в республике, России, но и в финно-угорских странах, и в мире в целом», — заявила Г.Габушева.

Она отметила, что В.Сердитов создал художественную концепцию по разработке фирменного стиля по проведению VI Всемирного конгресса финно-угроведов в Сыктывкаре в 1985году. На ее основе которой был выработан известнейший логотип «FU», который используется до сих пор, в том числе и на проходящем на этой неделе в столице Коми конференции Ассоциации финно-угорских народов.

«Каждый житель Республики Коми перед вами в вечном долгу. Флаг, который мы видим на зданиях и на мероприятиях, в том числе за пределами России, навеки связан с вашим именем. Что может быть важнее, чем символы нашей республики, и вы это сделали», — отметила художника заместитель председателя Государственного совета Коми Валентина Жиделева.

Сам виновник торжества, которому в этом году исполнилось 70 лет, в своем приветственном слове обратился к пришедшим молодым коллегам, «будущим генераторам идей».

«Главное, что на смену нам приходит молодое поколение. Вам нужно работать не на компьютере, а руками. Иначе вы никто, вас будут игнорировать», — напутствовал студентов один из разработчиков символики Олимпиады-80.

Он предложил дипломникам свою консультацию, на которой он будет и гладить их, и ругать.

После приветственных слов гости осмотрели работы мэтра дизайнерского искусства, расположившиеся в двух залах Национальной галереи Республики Коми.

Выставка будет работать до 23 октября 2017 года.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва