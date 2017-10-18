Центр коми культуры приглашает на этнодискотеку с ирландскими и испанскими танцами и коми играми

Этнодискотеку с мастер-классом по зажигательным ирландским танцам и страстным фламенко устроит 20 октября Центр коми культуры Сыктывкара. Здесь же гости поиграют в уже полюбившиеся коми игры и познакомятся с новыми.

Как рассказала «Комиинформу» сотрудник Центра коми культуры Анна Ульянова, ирландским танцам будет учить руководитель коллектива «Emeridan» Вера Терентьева.

«Тангос» представит танцевальный коллектива «Фламенко» под руководством Татьяны Уледевой.

Также перед гостями выступит Александра Ногиева, которая исполнит песню собственного сочинения на гитаре «Ёртлы»

Будут представлены и более традиционные для Центра коми игры. Из известных – «Коколюка», «Чышъян улын окасьӧм», «Вӧньӧн ворсӧм». И новые: «Пӧжалам Ёртасян пирӧг», «Лы-кучик песӧм «Ме тадзи, а тэ мӧдарӧ»».

Начнется первая в этом сезоне этнодискотека в 17 часов. Вход свободный. Вторая запланирована на 7 ноября и будет платной.