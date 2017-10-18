IV Всероссийский конкурс молодых художников «Муза должна работать»

В Творческом кластере «АРТМУЗА» дан старт IV Всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать». Прием заявок на конкурс осуществляется с 25 сентября по 25 ноября 2017 года.

Цель конкурса – продвижение современного искусства и молодых художников, популяризация искусства среди молодежи.

Всероссийский конкурс «Муза должна работать» проводится в четвертый раз.

Практика проведения конкурса среди молодых художников показала востребованность этого события в художественной среде. В течение трех лет, начиная с 2014 года творческий кластер «АРТМУЗА» принимает заявки молодых художников из каждого уголка страны. Количество заявок превысило полторы тысячи.

Конкурс «Муза должна работать» ставит задачу помочь современным художникам реализовать творческий потенциал, привлечь общественное внимание к искусству молодых и помочь в продвижении на арт-рынке.

В экспертную комиссию конкурса вошли признанные художники Российской Федерации и яркие представители арт-рынка: Николай Блохин, Олег Яхнин, Роман Ляпин, Сергей Бельтюков.

Оценки комиссии послужат серьезным основанием профессионального становления молодых художников.

Для участия необходимо отправить заявку на участие до 25 ноября 2017 на почту konkurs.artmuza@gmail.com;

Итоги I этапа о прохождении во II этап конкурса сообщается участникам в период с 1 по 3 декабря 2017 года и на сайте http://artmuza.spb.ru/

Даты проведения групповой выставки: с 21 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.

Вопросы участники могут уточнить в организационном комитете конкурса, направив обращение на электронный адрес пометкой «Вопрос»: konkurs.artmuza@gmail.com