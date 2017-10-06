Начинающим артистам Сыктывкара помогли наладить диалог тела, голоса и эмоции

В Сыктывкаре прошли мастер-классы по сценической речи. Свою обучающую программу «Путь к совершенству» представила старший преподаватель кафедры сценической речи ГИТИСа Татьяна Савина. Этот проект, впервые осуществленный Союзом театральных деятелей Республики Коми, проходил на четырех различных площадках и собрал за три дня профессиональных артистов трех республиканских театров, студентов профильных учебных заведений и учащихся Гимназии искусств.В целом проект охватил четыре базовых площадки и шесть учреждений культуры республики.

К каждой аудитории Т. Савина подобрала свой комплекс заданий и упражнений, нашла свой подход. Сценическая речь – обязательная дисциплина в программах подготовки профессиональных артистов. Голос и речь артиста – это гибкий многофункциональный инструмент, который служит ему как в информативных, так и в выразительных целях. Упражнения по сценической речи на дикцию помогают улучшить звучание голоса, сделать его приятным для восприятия.

Первыми на тренингах занимались будущие артисты: студенты Колледжа искусств Республики Коми, Республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталева, учащиеся Гимназии искусств при главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова. Именно дети из гимназии поразили Татьяну Савину своей профессиональной подготовкой, умением не по-детски воспринимать и работать с материалом. Главный лейтмотив первого тренинга прозвучал так: «Мой голос. Как он рождается, как связан с эмоцией и телом. Как дать голосу зазвучать».

Педагог использовала самые разные формы взаимодействия с аудиторией: теоретический материал сменялся практическими упражнениями, беседа в кругу перемежалась видеоматериалами, элементами аутотренинга, речевыми этюдами. В непринужденной обстановке юные артисты выступили действующими лицами трех «спектаклей», именно так Татьяна Савина назвала процесс совместной творческой познавательной работы, в которой приняли участие и ученики, и педагоги.

В работе с профессиональными артистами, собравшимися в стенах Театра оперы и балета, был экскурс в анатомическое строение речевого аппарата.

«Талантов от Бога», по мнению педагога, в этой сфере не бывает вообще, если не считать талантом приятный тембр голоса. Все остальное достигается ежедневными тренировками и регулярной практикой. Каждое утро артиста должно начинаться с артикуляционной и дыхательной гимнастики, чтения вслух стихотворного и прозаического материала. Артисты вместе с тренером «позволили дыханию быть, а звуку беспрепятственно преодолевать заслоны». Упражнения на тренировку фонационного дыхания, на постановку голоса, на развитие диафрагмального дыхания помогли артистам добиться звучности, гибкости, объема голоса. Живо обсуждалось одно из самых сложных речевых умений – варьирование громкости, интонации, моментальности переключения с пения на говорение, изменение эмоциональной окраски речи. Постановка голоса — раскрытие всех необходимых для полноценного звучания резонаторов, работа в разных речевых режимах, способы голосового и речевого воздействия – вопросы, разбираемые в непринужденной обстановке тренинга.

В третий день продолжились артикуляционные модели для тренировки сценической речи. В завершении состоялся круглый стол в Колледже культуры РК, на котором подвели итоги трехдневного мероприятия, которое помогло артистам овладении техникой сценической речи. Тренинг помог объединиться творческим людям в непосредственном живом творческом и профессионально необходимом общении. По окончании тренинга прозвучали слова благодарности всем организаторам трехдневного мероприятия и, конечно же, в адрес Татьяны Савиной за высокий профессионализм и сотрудничество, за уникальное общение и огромное желание делиться всеми имеющимися знаниями и накопленным профессиональным опытом.

«Уникальность актерской профессии состоит в том, что инструментом его действия является сам человек-актер, а точнее — голос, тело и психика. Разделить эти три компонента невозможно. Они взаимосвязаны. Значит, и тренировать их необходимо комплексно. Мастерство актера — есть, в первую очередь, процесс познания себя. Свои инструменты необходимо изучить, а затем совершенствовать, чтобы полноценно пользоваться ими для создания образов, ролей. Восстановить звучание своего природного голоса, наладить диалог тела, голоса, эмоции, научиться не только слышать голос, но и ощущать физически — вот задачи, которые мы вместе с участниками решали на тренинге. Я надеюсь, что нам это удалось», — подвела итоги тренингов Т.Савина.