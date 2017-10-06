Пелагея повернулась на голос Эки Джанелидзе

В шестом сезоне проекта «Голос» на слепых прослушиваниях Республику Коми представила певица из Ухты Эка Джанелидзе. 30-летняя вокалистка исполнила композицию «Thriller» из одноименного альбома Майкла Джексона.

На последних нотах к ухтинке повернулась Пелагея. Знакомясь с Экой Джанелидзе, она пыталась выяснить, может ли она петь «длинные ноты», однако коллеги не дали ей этого сделать. «Ты выяснишь это во время работы», — заявили ей Агутин и Градский.

При этом Леонид Агутин признался Пелагеи, что «ничего не разобрал в нижних нотах» и поэтому не повернулся.

Теперь Э.Джанелидзе предстоит сражаться за победу с несколькими десятками талантливых исполнителей со всей страны. Прощаясь с Дмитрием Нагиевым за кулисами, она самокритично призналась, что «погуляла по нотам».

По сообщению ИА «Комиинформ»